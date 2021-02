Covid-19 : le centre de vaccination du 6ème arrondissement n'ouvre pas, faute de doses

"L'arrêté d'ouverture a été pris par la préfecture après les travaux dans les anciens locaux du tribunal d'instance où est installé le centre, mais nous avons appris la semaine dernière que nous n'aurions pas les doses prévues", s'agace Jean-Pierre Lecoq. Le maire LR du 6ème arrondissement assure pourtant que le principe de cette ouverture a été validé "dès le mois de janvier, avec l'accord de l'Agence régionale de santé et de la préfecture de police".

Une banderole sur le fronton de la mairie

"Nous aurons quelques dizaines de doses la semaine prochaine", promet le maire, "mais cela n'est pas acceptable" poursuit celui qui avait déjà reçu des demandes d'environ 800 Parisiens qui souhaitaient venir se faire vacciner en mairie. "L'ouverture devrait se faire la semaine prochaine mais le nombre de doses qui arrive est excessivement faible. Il aurait fallu que la France commande elle-même des doses, en plus des commandes de l'Union européenne", estime l'élu parisien, "l'art de la guerre c'est d'anticiper et de prévoir mais depuis un an et demi le gouvernement court après l'épidémie".

L'art de la guerre c'est de prévoir

Jean-Pierre Lecoq a donc décidé d'afficher sur le fronton de sa mairie une grande banderole sur laquelle on peut lire "L'Etat n'ayant pas fourni les doses nécessaires, le centre de vaccination ne peut fonctionner actuellement". "C'est dans un souci de transparence vis à vis des Parisiens", se défend le maire, qui ne veut pas porter le chapeau du report de cette ouverture.

Avant lui, la maire de Puteaux, Joëlle Ceccaldi-Reynaud avait apposé sur sa mairie le même type de message. Elle avait été rappelée à l'ordre par le préfet des Hauts-de-Seine.