Covid-19 : le choc financier pour l’Église catholique de Corse

L’Église catholique de France est obligée de serrer la ceinture. Elle a subi en 2020 avec la fermeture partielle ou totale des églises "un véritable choc" financier, enregistrant une baisse de 30 à 40% de ses ressources, a annoncé ce mercredi la Conférence des évêques de France (CEF). Cela représente une perte de 90 millions d'euros.

Un impact plus fort en Corse

Pendant le confinement, l’abbé Georges Nicoli a dit sa messe en ligne face à des fidèles dont les photos occupaient les bancs vides de l’église Notre Dame de Lourdes à Bastia © Maxppp - maxppp

La tendance est la même en Corse où la perte est estimée entre 600 et 800 000 euros sur un montant annuel moyen d'environ 3 millions. Une perte plus élevée que dans d'autres régions en raison de la diminution de la fréquentation touristique, explique Patrick Bouis, l'économe du diocèse : « Habituellement les touristes fréquentent les églises, déposent une offrande de cierge par exemple, viennent à la messe le dimanche, participent à la quête…Le touriste est en vacances mais pratique sa foi aussi, il y a beaucoup de touristes chrétiens qui viennent chez nous. A Bonifacio par exemple on a une forte collecte d’offrandes de cierges durant l’été et cette année on a eu un impact beaucoup plus faible. Avec le confinement aussi des résidents, les gens restants chez eux ils ne participent plus, _une quête un dimanche en Corse c’est 15 000 euros en temps normal_…On a mis en place des systèmes de quête en ligne comme sur le continent mais ça ne marche jamais aussi bien qu’en présentiel. »



Des conséquences immédiates

Une crise qui a des conséquences pour l’Église de l’île : des chantiers se trouvent retardés, et des ventes de bien sont désormais envisagées. Seule bonne nouvelle pour Patrick Bouis, le denier du culte qui se maintient : « Heureusement on a pu maintenir le Denier, qui se tient bien, on est à peu près sur les mêmes références que l’année dernière et on espère faire même un peu mieux. _Mais le denier ce n’est que 530 000 euros par an_…Mais effectivement on ne vit que de dons donc la crise sanitaire nous a beaucoup affectés. On a été obligés de décaler certains chantiers, les entretiens de presbytères, les toitures et autres, des projets qu’on a un peu mis en suspens pour compenser la baisse des recettes et on se posait aussi la question de vendre plus vite que prévu certains bâtiments qui ne sont pas forcément utiles à la Pastorale aujourd’hui mais il ne faut pas non plus rêver, on n’a pas une liste de biens très longue, ça tient sur les doigts d’une main le nombre de biens qu’on pourrait vendre en cas d’urgence…mais on n’en est pas là. »