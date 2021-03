Covid-19 : Le CHU de Saint-Étienne n'est "jamais vraiment sorti de la deuxième vague"

Pour la journée anniversaire du premier confinement ce mercredi, France Bleu Saint-Étienne Loire a posé ses micros au CHU de Saint-Étienne. L'occasion de faire point sur l'année écoulée, mais aussi sur la situation actuelle dans les services de réanimation.

La situation n'est pas comparable à celle de l’Île-de-France, qui fait actuellement face à une flambée de cas de Covid, mais dans la Loire, on reste très attentif à l'évolution de l'épidémie. A l'occasion du premier anniversaire du confinement, France Bleu Saint-Étienne Loire a délocalisé sa matinale dans les locaux du CHU de Saint-Étienne.

Entre 15 et 20 patients Covid en réanimation

Depuis un an, l'hôpital s'est adapté, réorganisé pour faire face à la pandémie, dont la moindre évolution est scrutée par les cadres du CHU, toujours dans un souci d'anticipation. "On n'est pas au niveau de la deuxième vague", confie Olivier Bossard, le directeur, invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mercredi. "Néanmoins, on est à des niveaux significatifs, avec entre 15 et 20 patients Covid en réanimation. La proportion entre la réanimation et la médecine est supérieure dans cette troisième vague, ce qui peut nous inquiéter et nous interroger."

"Ça fait un moment qu'on est dans cette vague", poursuit Olivier Bossard. "On n'est jamais vraiment sorti de la deuxième, on est resté sur un plateau, qui aujourd'hui a tendance à connaître une pente ascendante depuis maintenant plusieurs semaines."

La moitié des salariés du CHU déjà vaccinés

Le directeur du CHU est également revenu sur la suspension du vaccin AstraZeneca par la France, puisque l'hôpital Nord est l'un des six centres de vaccination dans la Loire. "Au CHU, nous avions déjà épuisé toutes les doses AstraZeneca qui nous étaient assignées, elles ont été injectées à des patients volontaires. Donc, on n'a pas été affecté par cette interruption, probablement temporaire, de la distribution du vaccin", explique Olivier Bossard. Selon lui, environ 50% des 7 900 salariés du CHU se sont déjà fait vacciner.

Il faudra gérer le Covid à l’hôpital encore pendant de nombreux mois

"Je crois que ce qu'il faut retenir de cette crise, c'est que l'hôpital qu'on disait trop lourd, trop grand, a montré sa très grande agilité et a montré que l'ensemble de ceux qui exercent sont en capacité de transformer une offre hospitalière en très peu de temps", analyse Olivier Bossard. "On a bénéficié pendant l'année 2020 et au début de cette année 2021 de financement de la part de l'Etat, puisque les frais liés au Covid sont pris en charge via les fonds de l'Assurance maladie. Mais il faudra bien sortir de cet épisode de crise, et donc, notre organisation future doit prendre en considération le fait qu'il y aura probablement du Covid pendant de très nombreux mois." Depuis le début de l'épidémie, plus d'une centaine de soignants ont été recrutés par le CHU de Saint-Étienne.