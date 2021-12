Covid-19 : le collège de Bourganeuf est fermé depuis le lundi 13 décembre

Le collège de Bourganeuf est fermé à cause du coronavirus depuis le lundi 13 décembre. Les élèves ne peuvent plus aller en cours physiquement à cause d'une ou plusieurs contaminations. L'inspection académique ne sait pas encore si le collège pourra rouvrir avant les vacances de Noël.

Dans le primaire, trois classes sont également suspendues : une classe de CE1 à Parsac, celle de CM1-CM2 à Peyrat-la-Nonière et celle de CE1-CE2 à Saint-Priest-la-Feuille. Les classes ne sont pas fermées, mais tous les élèves doivent être testés et seuls ceux qui présentent un test négatif peuvent revenir en cours.