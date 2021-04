Coronavirus : le concert-test de Marseille est envisagé le 29 mai

La date envisagée pour le premier concert-test à Marseille est le 29 mai 2021, selon l’évolution de la situation sanitaire. C'est l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) qui l'annonce ce vendredi. Tous les détails ont été finalisés, on n'attend plus que les autorisations de la CNIL et celles des ministères de la culture et de la santé.

L'Inserm détaille d'ores et déjà le protocole sanitaire de ce concert gratuit prévu au Dôme de Marseille, initialement prévu avec le groupe marseillais I AM.

Il n'y aura pas de tests à l’entrée de la salle "pour être au plus proche de la vie réelle"

de la salle "pour être au plus proche de la vie réelle" Concert assis avec distanciation spatiale

avec distanciation spatiale Spectateurs choisis parmi 1.125 étudiants volontaires d’Aix-Marseille-Université

L'Inserm précise que les résultats de cette recherche "pourront être utilisés pour mieux lutter contre le SARS-CoV-2, mais aussi pour d’autres virus respiratoires connus tels que la grippe saisonnière (...) et pour disposer d’une stratégie pour les prochaines émergences de virus respiratoires".