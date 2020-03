Covid-19 : le désarroi du directeur du foyer de réinsertion de Léognan

Pour le directeur du Petit Ermitage Olivier Colson, c'est un "coup de massue." L'incendie qui a touché le centre d'hébergement et de réinsertion pour grands précaires a détruit 3 chambres, plus un hangar. Il a été provoqué par un des résidents, rendu "très anxieux" par l'épidémie de coronavirus, explique Olivier Colson. Pour ce public fragile, SDF, souffrant d'addictions et supportant mal l'enfermement, le confinement est "difficile à vivre."

On n'a rien pour se protéger, ni nous, salariés, ni les résidents qu'on accueille !

Le Petit Ermitage, d'habitude structure ouverte, a réduit les allées et venues, a supprimé les repas au réfectoire au profit de plateaux individuels en chambre. Mais Olivier Colson craint que cela ne suffise pas. "On n'a rien pour se protéger, ni nous, ni ceux qu'on accueille ! On n'a aucun masque et plus de gel depuis une semaine...et il ne faut pas se leurrer, s'il y a des approvisionnements, les structures comme la nôtre seront dans les derniers servis." La structure sociale n'entre pas dans la liste des établissements sanitaires, prioritaires.

Si le virus atteint la structure...on va aller vers une catastrophe.

Depuis le début du confinement, la structure tourne avec la moitié des salariés. A la fatigue s'ajoute la crainte de voir d'autres résidents "péter les plombs" mais surtout la peur de voir le coronavirus toucher un membre du foyer. "Si le virus atteint la structure (...) on va aller vers une catastrophe. Vingt hospitalisés, quinze décès" prédit Olivier Colson.

Olivier Colson : "On n'a aucun moyen de protection" Copier

Beaucoup de résidents sont âgés de plus de 50 ans et souffrent de pathologies, dont des cancers. "On a une impression d'abandon, l'Etat nous abandonne" conclut le directeur.