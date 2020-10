Covid-19 : le dilemme des grands-parents pour les vacances de la Toussaint

À cause de l'épidémie de Covid-19, beaucoup de grands-parents n'embrassent plus leurs petits-enfants (photo d'illustration)

Les vacances de la Toussaint viennent de débuter pour 15 jours. Des vacances où, habituellement, beaucoup de petits-enfants sont gardés par leurs grands-parents parce que leurs parents ne peuvent pas prendre de congés et où les familles se retrouvent pour aller fleurir les tombes. Mais cette année, il y a l'épidémie de Covid-19. Alors il y a d'un côté les grands-parents qui ont renoncé à s'occuper de leurs petits-enfants et ceux qui continuent malgré le risque de contamination.

Je suis contente d'en profiter, on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver !

C'est le cas de Corinne qui habite à Bellevigny en Vendée. Elle garde régulièrement Aaron, son petit-fils de "presque six ans" et notamment pendant ces vacances de la Toussaint. "C'est pour éviter de le mettre à la garderie et moi je suis contente d'en profiter ! On ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver !". Elle n'a pas trop de craintes pour elle. En revanche, elle s'inquiète pour ses parents, les arrière-grands-parents d'Aaron. "Je ne veux pas qu'ils le gardent parce qu'ils sont plus fragiles", confie-t-elle.

On a trouvé ça très, très difficile

Annie qui vit près de Cholet va, elle aussi, garder ses petits-enfants pendant les vacances de la Toussaint, même si ça inquiète un peu une de ses filles. Mais elle n'imagine pas qu'ils restent seuls à la maison comme pendant le confinement. "Leurs parents travaillent dans le commerce, donc ils étaient obligés d'aller travailler. Les enfants restaient donc seuls à la maison et on les appelait régulièrement. Ça les a fait beaucoup mûrir. Mais on a trouvé ça très, très difficile."

C'est très dur, ça fait neuf moins qu'on ne les a pas embrassés

Dans les prochains jours, ils seront donc chez elle. "Mais on fait très attention. Ils se lavent régulièrement les mains et puis on ne les embrasse pas. On ne leur fait pas de câlins non plus. C'est très dur, ça fait neuf moins qu'on ne les a pas embrassés. Ni eux, ni leurs parents", s'attriste-t-elle. "Mais, au moins, on les a avec nous, on fait des activités. Parce qu'il y a bien les moyens de communications modernes avec les appels vidéo, mais ce n'est pas pareil !"

Ils nous ont dit : si il vous arrive quelque chose, on s'en voudra

C'est avec tristesse que Michel, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie devra s'en contenter. Il devait aller à Toulouse pour garder ses petits-enfants mais, après avoir longtemps hésité, il y a finalement renoncé. "On a eu nos enfants au téléphone, ils nous ont dit qu'ils préféraient qu'on reste en Vendée. Toulouse est en alerte maximale, il y a le couvre-feu et, en plus, il y a eu deux cas dans la classe du plus grand qui a 12 ans. Ils nous ont dit : si il vous arrive quelque chose, on s'en voudra." Il espère pouvoir y aller à Noël, mais il trouve le temps long. "On y est allé en juillet. Ils devaient venir en août mais, finalement, on ne les a pas vus. Ça fait long. Cette année est vraiment particulière", conclut-il avec tristesse.