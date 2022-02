Covid-19 : le dispositif d'accompagnement des proches endeuillés est prolongé dans l'Indre

Perdre un proche en pleine épidémie de covid-19 peut s'avérer particulièrement douloureux. Avec les restrictions sanitaires, certains n'ont pas pu voir le défunt avant son décès; les funérailles se sont souvent faites en petit comité. Pour accompagner les proches endeuillés, un dispositif spécial a été lancé dans l'Indre en mai 2021. Il s'appelle "Pour ceux qui restent" et vient d'être prolongé lors du dernier comité de pilotage fin janvier, car les demandes se font plus nombreuses depuis le début de l'année.

45 demandes d'accompagnement

Depuis son lancement, le dispositif département a répondu à 45 demandes d'accompagnement. Les sollicitations varient en fonction des périodes de l'année : elles s'étaient mises en pause à l'été 2021, avant de repartir fortement à la hausse à la rentrée. Durant la période de fêtes de fin d'année, les demandes ont à nouveau baissé, avant de réaugmenter depuis janvier. Actuellement, près de 2 demandes par jour sont en moyenne effectuées, d'où la prolongation de cet accompagnement.

Près de 5% de la population endeuillée chaque année dans l'Indre

Selon le docteur Hervé Mignot, président du Conseil territorial de santé de l'Indre, on dénombre près de 3 000 décès par an dans le département. Si l'on considère qu'à chaque fois ce sont entre 1 et 4 personnes de l'entourage proche qui sont touchées, on peut estimer selon lui qu'environ 5% de la population Indrienne est endeuillée chaque année.

Le dispositif d'accompagnement départemental d'accompagnement des personnes endeuillées pendant la pandémie est accessible gratuitement via le numéro suivant : 02 54 07 01 69.