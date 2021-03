Covid-19 : Le gouvernement "ne doit pas faire de la demi-mesure", prévient François Hollande

En visite, ce jeudi 18 mars 2021, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), François Hollande a appelé le gouvernement à "donner de la lisibilité" aux Français et à ne pas faire dans "la demi-mesure", alors que de nouvelles restrictions attendues doivent être annoncées pour l’Île-de-France ce soir.

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé, Olivier Véran, doivent annoncer ce jeudi soir de nouvelles mesures concernant la région Île-de-France où l'épidémie de Covid-19 progresse et c'est particulièrement vrai en Seine-Saint-Denis, département où le taux d'incidence est le plus élevé de la métropole : 500 cas pour 100.000 habitants.

C'est dans ce département que s'est déplacé ce jeudi 18 mars, François Hollande. L'ex-président de la République a visité la Basilique de Saint-Denis avec le maire Mathieu Hanotin (PS) pour évoquer le chantier du remontage de la flèche qui devrait démarrer fin 2022.

Mais l'ancien chef de l'État a aussi commenté, au micro de France Bleu Paris, l'actualité liée au Covid et aux annonces attendues ce soir. Selon lui, le gouvernement doit donner de la "visibilité", "il faut que les Français aient une perspective, un horizon, qu'ils comprennent le sens" de ce qui sera annoncé. Et il prévient : "il ne faut pas faire de la demi-mesure, il ne faut pas essayer de jouer avec le temps parce qu'on voit bien que c'est le temps qui joue avec nous".

Est-ce que cela signifie que le gouvernement a trop tardé à prendre de nouvelles mesures restrictives ? "Il a fait ce qu'il a pu on va dire, mais là il faut qu'il fasse ce qu'il doit", conclut simplement l'ancien président.