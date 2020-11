VIDÉO - Le groupe périgourdin Matéïs rend hommage aux soignants dans une chanson

Alors que l'hôpital de Périgueux fait face à un nombre record de patients atteints par le coronavirus, le groupe Matéïs vient de sortir une chanson pour soutenir les équipes éprouvées par l'épidémie.

"Trouver la force de continuer"

"Try so try" a été dévoilée ce mardi. Une chanson pour "trouver la force de se relever et de continuer" expliquent les membres du groupe. Ils précisent également que ce son s'adresse "à tous ceux qui soufrent actuellement, quelque soit leur métier, leur situation."

Le Centre hospitalier de Périgueux a partagé cette belle initiative sur ses réseaux sociaux.