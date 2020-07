Covid-19 : Le laboratoire du département de la Mayenne a réalisé jusqu'à 500 analyses en une journée

La campagne de dépistage s'étend en Mayenne et les laboratoires qui analysent tous les tests doivent suivre la cadence. A Laval, le laboratoire du département de la Mayenne accélère. Ce mercredi 15 juillet, il a analysé 500 échantillons, il annonçait pourtant une capacité de 360 tests par jour.

A partir du 20 juillet, vous aurez la possibilité de vous faire tester sur huit sites en Mayenne. Il y en aura deux nouveaux : un aux Ondines à Changé, l'autre à la Halle du Haut-Anjou à Château Gontier. La campagne de dépistage au Covid-19 s'amplifie dans notre département et les laboratoires qui analysent ces tests doivent suivre.

C'est le cas du laboratoire d'analyses du département de la Mayenne basé à Laval, il est là en renfort du laboratoire Biolaris et de celui de l'hôpital de Laval. De mai à la mi-juin, il a réalisé 1 000 analyses, il en est aujourd'hui à 4 000. Tout s'accélère.

C'est dans cette pièce que tout se joue et que l'ADN révèle ou non la présence du Covid-19. © Radio France - Aurore Richard

Dans la zone Covid du laboratoire, deux agents reçoivent des séries de tests le matin et encore d'autres, l'après-midi. Une série, c'est en fait une plaquette de 80 échantillons, et pour chacun, il faut extraire l'ADN. Une fois que c'est fait, cet ADN passe dans une machine, une sorte de photocopieuse.

"L'objectif, c'est de voir au bout de 40 cycles si on a réussi à photocopier ce virus et si c'est le cas, malheureusement, cela veut dire que l'échantillon est positif, avec toutes les conséquences qui vont avec : le confinement pour cette personne, l'enquête menée conjointement par le médecin traitant, la CPAM et l'ARS", explique Aurèle Valognes, la directrice du laboratoire.

Les résultats seront dévoilés le 21 juillet par l'ARS

Il faut compter un peu plus de trois heures pour analyser une série d'échantillons. Ces séries s'enchaînent depuis le début de la campagne de dépistage massive.

"Mercredi, on a réalisé l'analyse de sept séries d'échantillons, ce qui représente 500 tests, sachant qu'on avait annoncé 360 échantillons maximum. On l'a bien dépassé", analyse la directrice du LDA.

Alors quels sont les résultats de ces derniers tests ? Aurèle Valognes peut seulement parler d'une tendance. Depuis le mois de mai, il y avait très très peu de positifs et là, il y en a plus. Pour connaître les résultats complets de ce début de campagne de dépistage massive en Mayenne, il faudra attendre mardi 21 juillet selon l'ARS.