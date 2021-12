Covid-19 : le laboratoire nantais Xenothera annonce que son médicament est efficace contre le variant Omicron

Dans un communiqué publié lundi 27 décembre, la biotech nantaise Xenothera annonce les premiers résultats d’efficacité in vitro de son anticorps polyclonal anti-Covid contre le variant Omicron. Selon le laboratoire, le traitement XAV-19, déjà actif sur les précédents variants, "a la capacité de bloquer Omicron". Ce médicament est destiné aux patients atteints d'un Covid-19 modéré, pour éviter l’aggravation de la maladie et un transfert en réanimation.

"Nous savons depuis la semaine dernière que les anticorps monoclonaux actuellement utilisés comme traitement perdent leur activité thérapeutique sur le variant Omicron. Dans ce contexte, nos résultats apportent une lueur d’espoir pour combattre ce nouveau variant, explique la président de Xenothera Odile Duvaux. La perte d’efficacité des anticorps monoclonaux n’est pas vraiment une surprise. Le XAV-19 étant un anticorps polyclonal, son efficacité contre les variants est systématiquement probable, même s’il faut toujours le vérifier et c’est ce que nous venons de faire."

Une dizaine de projets dans le monde

Les anticorps monoclonaux sont aujourd’hui autorisés soit pour les patients avec un Covid débutant (moins de 5 jours) s’ils ont des facteurs de risque, soit pour des patients hospitalisés séronégatifs, rappelle le laboratoire dans son communiqué. "Dans ces situations, il n’y a plus désormais aucune solution thérapeutique si le patient est porteur du variant Omicron. Un anticorps polyclonal comme le XAV-19 pourrait répondre au besoin."

Une dizaine de projets d’anticorps polyclonaux anti-COVID seraient en développement dans le monde, le XAV-19 étant "l’un des plus avancés".

Un appel au gouvernement

"Face au contexte sanitaire d’urgence, nous interpelons aujourd’hui le gouvernement afin que notre demande d’autorisation d’accès précoce pour notre traitement bénéficie des conditions nécessaires à son aboutissement compte tenu de l’échec des anticorps monoclonaux et de la diffusion rapide du variant Omicron. Comme nous le martelons depuis plus d’un an, les vaccins et les traitements sont les deux bras de la lutte contre l’épidémie. Nous gardons l’espoir que les 25 000 doses de XAV-19 déjà fabriquées et prêtes à l’emploi puissent bénéficier dès que possible aux patients qui en auront besoin", conclut Odile Duvaux.