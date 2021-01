Covid-19 : Le Lardin-Saint-Lazare met en place un minibus pour se rendre au centre de vaccination

Après Terrasson, c'est au tour du Lardin-Saint-Lazare de mettre en place un service de transport pour emmener les personnes âgées de plus de 75 ans au centre de vaccination de Sarlat.

Dès le 1er février prochain, la commune du Lardin-Saint-Lazare va mettre à disposition de ses habitants un minibus. Les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes vulnérables pourront s'inscrire et l'emprunter. Il les emmènera au centre de vaccination contre le coronavirus de Sarlat.

C'est le secrétariat de la mairie du Lardin qui se chargera de la prise de rendez-vous auprès du centre hospitalier de Sarlat. Pour se faire connaître, il faudra appeler le 05.53.55.27.11 de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30.

La ville de Terrasson a également mis en place un système de transport de ce type.