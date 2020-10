Covid-19 : le Marathon de La Rochelle est annulé

Le Marathon de La Rochelle est victime, à son tour, de l'épidémie de Covid-19. La 30e édition du Marathon Serge-Vigot, qui était prévue le dimanche 29 novembre, est annulée.

La décision a été prise ce mardi 6 octobre par les organisateurs, après plusieurs rendez-vous avec la ville de La Rochelle et la préfecture de Charente-Maritime. Et après avoir imaginé différentes mesures, comme le port du masque sur les 600 premiers mètres de course.

Les organisateurs expliquent qu'ils "ne souhaitaient pas imposer des restrictions non compatibles avec le caractère populaire, convivial et festif" du Marathon de La Rochelle. Ils rappellent qu'il accueille des participants venant de la France entière. Plus de 6 000 marathoniens étaient déjà inscrits, ainsi que 2.200 participants au 10 km - il s'agit d'un des marathons les plus importants de France. "Nous nous devons d'être responsables et lucides dans une période comme celle-ci", concluent les organisateurs.

La célébration du 30e Marathon de La Rochelle est donc reportée d'un an. La nouvelle date est déjà fixée : ce sera le dimanche 28 novembre 2021.