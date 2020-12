Covid-19 : le marathon de Nantes est reporté en 2022

En raison de la crise sanitaire, et même si la situation s'améliore, il n'y aura pas de marathon à Nantes en 2021. Les organisateurs ont annoncé mercredi le report de la prochaine édition au 9 et 10 avril 2022. L'épreuve, la 40ème du nom, devait se courir au printemps prochain mais les incertitudes sont encore trop grandes autour de la crise sanitaire, le report d'un an a donc été acté.

En attendant le marathon qui attire chaque année autour de 15 000 participants, les amateurs de course à pied pourront s'adonner à leur passion au cours d'un même week-end. Le samedi 13 novembre, il y aura les Foulées de l'éléphant, une épreuve de 10 km en nocturne et un semi-marathon le lendemain.