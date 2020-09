Covid-19 : le masque obligatoire dès samedi dans plusieurs quartiers de Brest

Face à la circulation de plus en plus intense du coronavirus dans la métropole de Brest, le préfet du Finistère a décidé de rendre le masque obligatoire dès samedi dans une partie de la ville. Sont concernés : le port de commerce, le bas de la rue de Siam et les abords des universités et des lycées.