Covid-19 : le masque redevient obligatoire dans certaines rues du centre de Caen

Le port du masque redevient obligatoire, pour les personnes âgées de onze ans et plus, dans les rues et espaces publics de Caen. L'arrêté concerne tous l'hypercentre, indique la préfecture du Calvados.

Cette mesure s'applique jusqu'au 31 janvier 2022. En cas de non respect vous vous exposez à une amende de 135 euros.

Rues et espaces publics où le port du masque de protection est obligatoire :

• Place Saint Sauveur

• Rue Saint Sauveur

• Rue aux Fromages

• Rue Vauquelin

• Rue Demolombe

• Rue Froide

• Rue Ecuyère

• Rue Arcisse de Caumont

• Rue Saint Pierre

• Rue Montoir-Poissonnerie

• Rue de Bras

• Rue Paul Doumer

• Rue de Strasbourg

• Rue du Moulin

• Rue Hamon

• Boulevard Maréchal Leclerc

• Boulevard des Alliés

• Quai Vendeuvre

• Rue Bellivet

• Place de la République,

• Esplanade Léopold Sedar-Senghor

• Rue de Geôle

• Rue du Gaillon

• Enceinte du Château de Caen, pelouses et promenade sous les remparts

• Esplanade de la Paix

• Place de la Gare

• Place Pierre Bouchard

• Rue de la monnaie

• Passage d’ Escoville

• Venelle de l’Odon

• Rue Neuve Saint Jean

Zone de Caen où le port du masque de protection redevient obligatoire. - Préfecture du Calvados

Rues partiellement concernées par l’obligation de port du masque de protection :

• Rue Jean Eudes

• Rue du Vaugueux

• Rue Saint-Jean

• Avenue du Six Juin

• Rue des Fossés du Château

• Avenue de la libération