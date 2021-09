Covid-19 : le masque reste obligatoire dans les rues de 30 communes des Landes jusqu'à fin septembre

Le masque devra toujours être porté dans certaines rues et à certains horaires dans 30 communes du département des Landes, sous peine d'une amende de 135 euros. La préfète des Landes a décidé de prolonger la mesure jusqu'au 30 septembre inclus, selon un arrêté publié ce 31 août. Les villes de Mont-de-Marsan, Dax ou Biscarrosse sont concernés, ainsi que des communes plus petites comme Léon ou Gastes (liste complète ci-dessous). Cette prolongation intervient alors que la situation sanitaire s'améliore nettement dans les Landes depuis plusieurs jours. Le taux d'incidence du Covid-19 est désormais de 109 cas hebdomadaires pour 100.000 habitants (contre 200 mi-août et 300 fin juillet).

Liste des communes concernées

Aureilhan

Azur

Bias

Biscarrosse

Capbreton

Dax

Gastes

Labenne

Léon

Linxe

Lit-et-Mixe

Messanges

Mézos

Mimizan

Moliets-et-Maâ

Mont-de-Marsan

Ondres

Parentis-en-Born

Sainte-Eulalie-en-Born

Saint-Julien-en-Born

Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-en-Born

Saint-Pierre-du-Mont

Sanguinet

Seignosse

Soorts-Hossegor

Soustons

Tarnos

Vielle-Saint-Girons

Vieux-Boucau-les-Bains

Dans ces communes, le masque est obligatoire dans les rues les plus fréquentées, tous les jours de 9h à 3h. Un arrêté municipal peut préciser les rues exactes et modifier les horaires. S'il n'y a pas d'arrêté municipal, ce sont toutes les rues de la zone urbanisée, entre les panneaux d'entrée et de sortie de la commune, qui sont concernées.

Dans ces 30 communes, la consommation d'alcool et la diffusion de musique amplifiée sur la voie publique restent interdites.

Autres mesures dans les Landes

Par ailleurs, dans toutes les communes des Landes, le masque reste obligatoire (pour les 11 ans et plus) lors des rassemblements sur la voie publique, marchés ou brocantes, dans les files d'attente devant des salles de spectacles, arènes, stades, cinémas, musées, gares, restaurants, bars, etc. Le masque reste aussi obligatoire, dans toutes les communes des Landes, à l'intérieur des espaces ou lieux soumis au passe sanitaire. Comme avant les vacances scolaires, il faudra aussi porter obligatoirement le masque dans un périmètre de 50 mètres autour des établissements scolaires des Landes, du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 7h à 13h pour les établissements ouverts ce jour-là.

Prolongation du passe sanitaire au Grand Mail et au Grand Moun

Dans le même temps, la préfecture des Landes a décidé de prolonger la mesure imposant le passe sanitaire aux clients à l'entrée des deux plus grands centres commerciaux des Landes, au Grand Mail de Saint-Paul-lès-Dax et du Grand Moun de Saint-Pierre-du-Mont. La mesure s'applique jusqu'au 15 septembre.