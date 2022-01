Covid-19 : le match de Top 14 entre Toulon et La Rochelle est officiellement reporté

Le calendrier sportif n'en finit plus d'être perturbé par l'épidémie de covid-19. La Ligue Nationale de Rugby (LNR) annonce ce vendredi le report du match entre Toulon et La Rochelle pour la 15e journée de Top 14. Initialement programmée samedi puis décalée au lendemain, dimanche, la rencontre prévue à Mayol est donc officiellement repoussée à plus tard. Conséquence de nombreux cas positifs dans l'équipe du RCT - 25 joueurs et 6 membres du staff selon le journal Var-Matin - et de La Rochelle.

Trois matchs à rattraper pour Toulon

Pour le RCT, c'est le 3e match déjà reporté cette saison en raison de la flambée de l'épidémie. Les Varois qui n'ont plus joué depuis le 17 décembre face aux Zèbres en challenge européen, devront recevoir Bordeaux-Bègles et La Rochelle et se déplacer à Montpellier. Reste à trouver des dates dans un calendrier déjà largement perturbé par le covid-19 et très contraint avec le Tournoi des 6 Nations et la coupe d'Europe.

À noter que la LNR annonce aussi le report du match entre Toulouse et Montpellier également programmée dimanche.