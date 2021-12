Covid-19 : Le Moderna imposé en centre de vaccination provoque l'incompréhension en Provence

La décision est tombée cette semaine, de la part du ministère de la santé : dans les prochains jours, les centres de vaccination seront fournis seulement en vaccins Moderna, le vaccin Pfizer étant réservé aux médecins de ville et aux pharmaciens. C'est une annonce qui passe mal auprès des professionnels des centres de vaccination qui font face à un afflux de demandes, notamment pour les 3e doses de vaccins. certains dénoncent une décision prise en catimini et sans explications.

A Aix-en-Provence, les prises de RDV sont suspendues, le "temps de se réorganiser"

A Aix-en-Provence, la mairie annonce que "cette contrainte inopinée oblige la Ville d’Aix à une interruption temporaire des prises de rendez-vous téléphoniques et en ligne sur Doctolib jusqu’à la réorganisation de l’offre vaccinale au sein du centre de vaccination." Le maire d'Aix-en-Provence Sophie Joissains a écrit au préfet de Région pour s'étonner de ce changement soudain après avoir été informée qu'à partir du 27 décembre le centre de vaccination du Val de l'Arc serait approvisionné exclusivement avec le vaccin Moderna en lieu et place du vaccin Pfizer pourtant "utilisé sur le territoire depuis le 18 janvier 2021." Selon l'élue, "cet état de fait est grave et alarmant."

Ce n'est pas la qualité du vaccin Moderna qui est mise en cause, mais l'absence de communication auprès des publics concernés. "Il n'est pas envisageable que les équipes mobilisées soient en première ligne pour gérer l'incompréhension du public, voire sa colère", écrit Sophie Joissains, qui demande aussi aux autorités sanitaires de communiquer clairement sur ces nouvelles dispositions "pour garantir l'adhésion de la population et freiner la cinquième vague qui nous menace."

"Le problème, c'est que les gens ne le savent pas (...) et qu'il va falloir faire face à des muvaises réactions" - Un soignant du centre de vaccination de Vitrolles

Au centre de vaccination de Vitrolles, l'incompréhension est la même. Tous les rendez-vous pour un vaccin Pfizer sont assurés jusqu'au 23 décembre, mais ensuite, les personnes de plus de 30 ans venant se faire vacciner n'auront accès qu'au vaccin Moderna. "Le problème, c'est que les gens ne le savent pas", explique un soignant mobilisé sur place, ajoutant qu'il va falloir "faire face aux mauvaises réactions, tout simplement car la mesure n'est pas bien expliquée et qu'on nous laisse en première ligne face à cette décision".

De son côté, le ministre de la Santé Olivier Véran s'est voulu rassurant ce mercredi en expliquant que "tous les vaccins ARN-messager qu'il s'agisse du Pfizer ou du Moderna sont efficaces et doivent être utilisés pour ce rappel (...) je sais qu'il y a des centres de vaccination et des élus locaux qui s'alarment car ils voudraient n'avoir que du Pfizer car une habitude a été prise (...) mais je le redis : que ce soit du Moderna ou du Pfizer, c'est exactement la même chose".