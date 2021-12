Covid-19 : le Noël des isolés de nouveau annulé à Orléans

Comme l'an dernier, le Noël des isolés à Orléans est annulé à cause de l'épidémie de Covid-19. "Une décision douloureuse pour ne pas mettre en danger les invités et bénévoles", explique l'association, qui organise cet événement au réveillon chaque année depuis plus de trente ans maintenant.