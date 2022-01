INFOGRAPHIE - Covid-19 : le nombre de contaminations explose dans la Loire

C'est du jamais vu dans le département de la Loire. Le taux d'incidence est de 2 698 cas pour 100 000 habitants au 7 janvier selon les chiffres de Santé publique France. Le nombre de contanimations n'avait jamais atteint un tel niveau depuis le début de l'épidémie.

Le taux d'incidence était monté à 1 212 cas pour 100 000 habitants le 29 octobre 2020. C'était non seulement le pic de la deuxième vague, mais le pic de l'épidémie jusqu'à ces derniers jours. Le nombre de contaminations a explosé à la fin de l'année à cause du variant Omicron désormais majoritaire dans la Loire. Il représente désormais 90 à 95% des tests positifs.

"Vaccinez-vous !"

Une situation très préoccupante pour Catherine Séguin, la préfète de la Loire, qui visitait ce mardi matin le centre de vaccination de Saint-Chamond, désormais installé dans le château de Jarez. En quittant le troisième étage de l'hopital, le centre peut accueillir plus de monde et passer de 700 à 2 500 injections par semaine. L'occasion pour la préfète d'appeler la population à se faire vacciner. "Vaccinez vous ! C'est le seul moyen pour éviter les formes graves de la maladie", a-t-elle insisté.

Catherine Séguin, la préfète de la Loire visite le centre de vaccination de Saint-Chamond, désormais installé dans le château de Jarez © Radio France - Eric Turpin

Hausse de la capacité d'accueil des centres de vaccination

Ce n'est d'ailleurs pas le seul centre de vaccination du département à voir ses capacités augmenter. C'est le cas aussi à Rive-de-Gier. La ville de Roanne dispose désormais d'un deuxième centre de vaccination au Scarabée. Il peut réaliser jusqu'à 5 000 vaccinations par semaine. L'Agence régionale de santé monte ainsi en puissance.

"Nous franchissons un cap dans la Loire puisque nous sommes en mesure de vacciner jusqu'à 55 000 personnes par semaine contre 20 000 à 25 000 jusqu'à présent", souligne Antoine Rifaux, directeur de l'Agence régionale de Santé dans la Loire.

80 000 Ligériens non vaccinés

Dans la Loire, plus de 568 000 habitants ont reçu deux doses de vaccin. Cela représente 87% de la population âgée de 12 ans et plus. Pratiquement un Ligérien sur deux a eu sa dose de rappel. Mais il reste encore 80 000 personnes non vaccinées. Elles représentent encore aujourd'hui 12% de la population.

Rappelons que la vaccination est ouverte aux enfants de 5 à 11 ans. Mais cette tranche d'âge n'est pas soumise au pass sanitaire.