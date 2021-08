Covid-19 : le nombre de patients en réanimation au plus haut depuis le mois de mai à Marseille

La 4e vague de Covid-19 n'épargne pas Marseille. Déjà largement sollicités lors des 2e et 3e vague à l'automne 2020 et pendant l'hiver 2021, les hôpitaux de l'AP-HM sont une fois encore mis à rude d'épreuve. Alors que la rentrée des classes se profile, les hôpitaux universitaires indiquent ce mardi 24 août que 61 malades sont actuellement soignés dans les différents services de réanimation. C'est le chiffre le plus haut depuis le 12 mai 2021.

Le 28 juillet dernier, l'AP-HM dénombrait "seulement" 21 patients atteints du Covid-19 en réanimation. Depuis la hausse est ininterrompue, au point que pour éviter la saturation des services, des transferts de malades vers d'autres régions, ont commencé le 20 août dernier notamment à Reims et Strasbourg.

Près de 250 patients covid hospitalisés à Marseille

Au total, les hôpitaux universitaires de Marseille soignent 248 patients covid dont 61 en réanimation. La moyenne d'âge des malades est de 54 ans dans les services de soins critiques où près de 90% des admis sont non-vaccinés. Enfin si les pics de la 2e vague (108 patients en réanimation le 18 novembre 2020) et de la 3e vague (102 patients en réanimation le 27 avril 2021) semblent lointains, la rentrée des classes qui se profile inquiète les soignants, déjà exténués par plus d'un an et demi de crise. Et beaucoup n'ont pas pu souffler cet été en raison d'une activité soutenue pendant les vacances.

