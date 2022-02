Covid-19 : le pic de la 5e vague atteint dans le Nord et le Pas-de-Calais

Depuis mercredi, le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur et les jauges ont disparu. C'est la première phase de la levée des restrictions liée au Covid-19. Le gouvernement respecte le calendrier annoncé alors que le nombre de contaminations est en baisse dans de nombreux départements.

C'est le cas dans le Nord et le Pas-de-Calais depuis une semaine. On peut même dire que le pic de la 5e vague a été atteint le 24 janvier. Depuis cette date, le taux d'incidence diminue, selon les chiffres de Santé publique France. Il est désormais de 3 850 cas pour 100 000 habitants dans le Nord contre 4 323 une semaine plus tôt, au plus fort de la vague Omicron.

Dans le Pass-de-Calais, le taux d'incidence atteint 3 775 cas pour 100 000 habitants contre 3 903 il y a une semaine. C'est le pic de la 5e vague dans le département.

C'est un petit événement puisque le taux d'incidence ne cessait de grimper dans le Nord et le Pas-de-Calais depuis la mi octobre, avec une accélération spectaculaire fin décembre.

Pas encore d'effets à l'hôpital

La baisse du nombre de contaminations ne se fait pas encore ressentir dans les hopitaux. On compte 1 254 personnes hospitalisées pour un Covid-19 dans le Nord. C'est un chiffre en hausse constante depuis l'automne.

Dans le Pas-de-Calais, 398 patients sont hospitalisés pour un Covid-19. Le chiffre est stable depuis une semaine après plusieurs mois de hausse.

Dans le Nord, 156 patients sont en soins critiques. Vous constaterez sur la courbe ci-dessous que l'on n'a jamais atteint les niveaux des vagues antérieures de l'épidémie. Ce qui confirme que le variant Omicron est moins virulent même s'il est plus contagieux. La vaccination a aussi joué son rôle.

On peut faire la même analyse dans le Pas-de-Calais où l'on compte 47 patients en soins critiques au 2 février selon les chiffres de Santé publique France.