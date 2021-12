Covid-19 : le plan blanc déclenché dans la métropole lilloise, le Hainaut et l'Oise

Le plan blanc a été déclenché dans la métropole lilloise, le Hainaut et de l'Oise, a annoncé Benoît Vallet, le directeur de l'agence régionale de Santé des Hauts-de-France ce mardi sur France Bleu Nord. Les hopitaux sont sous tension à cause de la cinquième vague de l'épidémie.

La cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 est là. Les chiffres le montrent dans les Hauts-de-France. Au point que le plan blanc a été déclenché dans les hopitaux de la métropole lilloise, du Hainaut et du département de l'Oise. Benoit Vallet, le directeur de l'agence régionale de Santé l'a annoncé ce mardi matin sur France Bleu Nord.

"On a beaucoup plus de cas sur la frontière avec nos amis belges. Donc, ça s'étend essentiellement sur la métropole lilloise, le Hainaut et un peu moins sur le sud de la région, même si effectivement, dans l'Oise et dans l'Aisne, on commence à avoir un peu de tension dans les établissements", a-t-il expliqué.

Des patients en réanimation plus jeunes

Les hopitaux reçoivent des patients plus jeunes. "On voit des personnes qui rentrent en réanimation avec des tranches d'âge autour de la cinquantaine, qui sont des personnes fragiles, souvent pas vaccinées ou mal vaccinées, avec grosso modo, pour les services de réanimation, 75% de personnes non vaccinées", a souligné Benoit Vallet.

Les services de réanimation accueillent un tiers de patients Covid. Le taux d'incidence est à des niveaux semblables à ceux de l'hiver dernier. Et la tension hospitalière est aussi importante qu'il y a un an. Au 6 décembre 2021, on compte 1 025 personnes atteintes hospitalisées dans les Hauts-de-France. C'est 118 patients de plus en une semaine

Dans les services de réanimation et de soins intensifs, on compte 201 patients, soit 48 de plus en une semaine.

Une cinquième vague moins forte ?

Le pic de l'épidémie n'arrivera pas avant les fêtes. Cela tient beaucoup à la situation vaccinale, explique Benoit Vallet. "Nous vons une forte couverture vaccinale dans les Hauts-de-France, ce qui freine l'épidémie de Covid-19. Si les mesures barrières sont appliquées strictement cela peut amener à un nombre moins important d'hospitalisations que celles que nous avons connu au cours de la deuxième et de la troisième vague", a estimé le directeur de l'agence régionale de Santé.

Plus d'un million de personnes ont reçu leur troisième dose

La vaccination se poursuit dans les Hauts-de-France. "Chaque jour, des personnes changent d'avis et reçoivent leur première dose. La vaccination fait son chemin", observe-t-il.

"Pour la troisième dose, on a un peu plus d'un million d'habitants qui sont vaccinés dans les Hauts de France. Nous aurons atteint 1,5 million de personnes vaccinées à la fin du mois de décembre. Donc nous progressons", précise Benoit Vallet. Mais il reste du chemin à faire. La population éligible est de plus de 3,5 millions de personnes.

Dans les Hauts-de-France, on dispose aujourd'hui de 130 à 140 centres de vaccination, ouverts en continue ou en alternance. Mais les habitants de la région se tournent aussi vers leur médecin généraliste ou les pharmacie. 40% des vaccinations se font en médecine de ville, autrement dit chez le médecin ou dans une pharmacie. Les pharmacies qui représentent 8 cas sur 10.

La vaccination des enfants ne sera pas obligatoire

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans ne sera pas obligatoire. Elle se fera uniquement sur la base du volontariat. "On attend les autorisations de la Haute autorité de santé et du Comité consultatif national d'éthique", a précisé Benoît Vallet, le directeur de l'ARS. A partir du 15 décembre, il y aura la vaccination des enfants les plus fragiles, notamment en surpoids.