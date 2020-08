Covid-19 : le port du masque désormais obligatoire dans plusieurs zones du Havre

L'obligation port du masque va être être étendue au Havre. La préfecture de Seine-Maritime, en accord avec la municipalité, a annoncé ce jeudi soir que plusieurs zones du centre-ville, ainsi que la digue, seront concernées par cette obligation. Retrouvez ces zones sur notre carte ci-dessous.

Le port du masque est également obligatoire pour les marchés suivants :

Quartier d’Aplemont : Place du Château d’eau les mercredi et vendredi de 7h30 à 13h30 ;

Quartier de Bléville : Place du Docteur Levesque et rue Pierre Farcis le vendredi de 7h30 à 13h30 ;

Quartier de Caucriauville : Avenue du 8 mai 1945 le samedi de 7h30 à 13h30 ;

Quartier de la Cavée verte : Place Bayonvilliers les jeudi et samedi de 7h30 à 13h30 ;

Quartier du Centre-ville : Les Gobelins (rue du Président Wilson) les lundi, mercredi et samedi de 7h30 à 13h30 ; Saint-François (marché aux poissons) tous les jours de 9h à 19h30 ; Place Beauvallet le samedi de 7h30 à 13h30 ;

Quartier de Graville : Place de la Médaille militaire le mardi de 7h30 à 13h30 ;

Quartier de la Mare au Clerc : Place de la Mare au Clerc le mardi de 7h30 à 13h30 ;

Quartier de la Mare-Rouge : Rue Henri Cayeux le jeudi de 7h30 à 13h30 ;

Quartier de Montgeon : Rue des Sports le mercredi de 7h30 à 13h30 ;

Quartier du Rond-Point : Champ de Foire le samedi de 7h30 à 18h30, Place Danton les mercredi et samedi de 7h30 à 13h30 ;

Quartier Sainte-Cécile : Place de la Liberté les mardi, jeudi et samedi de 7h30 à 13h30 ;

Quartier de Sanvic : Place Georges Vavasseur le samedi de 7h30 à 13h30, Place Raymond Poincaré le vendredi de 7h30 à 13h30.

Enfin, le masque est aussi obligatoire à l'occasion de tous les vide-greniers, brocantes et fêtes foraines. L'arrêté préfectoral entre en vigueur ce vendredi et dure jusqu'au 15 septembre. En cas de non respect de cette obligation, l'amende est de 135 euros et, en cas de récidive dans les 15 jours, 1.500 euros.