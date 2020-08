Covid-19 : le port du masque obligatoire dans le centre-ville des Sables d'Olonne

Plages fermées à certaines heures et port du masque obligatoire en centre-ville aux Sables d'Olonne

Le port du masque sera obligatoire dans les rues du centre-ville des Sables d'Olonne à partir du samedi 8 août et jusqu'au 15 août. Le préfet de Vendée a pris mardi un arrêté en concertation avec le maire de cette station balnéaire de 45 000 habitants qui voit sa population multipliée par cinq à cette période du mois d'août. C'est une des raisons, conjuguée à la circulation toujours active du coronavirus, qui ont poussé les autorités à prendre cette mesure.

Il faudra donc porter le masque dans les rues commerçantes du centre-ville.

Le port du masque obligatoire dans les rues du centre-ville des Sables d'Olonne - Google maps

Par ailleurs, et toujours dans le but de limiter la propagation du virus, les plages urbaines des Sables d'Olonne (celles situées le long du remblai) sont fermées pendant trois heures depuis le 1er août et jusqu'au vendredi 7 août, la mesure est appliquée aux heures où la marée haute réduit l'espace sur le sable.

Une campagne de dépistage

Parallèlement, une campagne de dépistage préventif va être menée pendant quatre jours à partir du lundi 11 août, elle permettra d'évaluer le niveau de circulation du virus dans cette grande station balnéaire vendéenne.