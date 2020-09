Covid-19 : le préfet de la Drôme veut gérer la situation de manière "apaisée"

Deux départements. Deux stratégies différentes. La Drôme et l'Ardèche sont en vulnérabilité modérée pour la circulation du coronavirus. Le taux d'incidence était jeudi à 31,5 cas pour 100.000 habitants en Ardèche. Il est de 38,4 cas par tranche de 100.000 habitants dans la Drôme. Au-delà de 50 cas, les départements basculent en zone rouge. Pour freiner la progression du virus, la préfète de l'Ardèche a choisi d'étendre l'obligation de port du masque. Le préfet de la Drôme lui en appelle à la responsabilité de chacun sans prendre de mesure généralisée.

Une minorité se fait tester deux fois par semaine et encombre les laboratoires - le préfet de la Drôme

Hugues Moutouh se veut "relativement optimiste" car ce sont surtout des 15-44 ans qui sont positifs et les hospitalisations sont peu nombreuses. Il n'y a actuellement que 9 personnes à l'hôpital dans la Drôme dont 2 en réanimation. "On n'est pas là pour susciter des frayeurs irraisonnées" explique le préfet, "je souhaite avoir une gestion apaisée. Si on veut rester en vulnérabilité modérée, j'appelle à la responsabilisation. Il ne faut pas se relâcher avec les gestes barrières, veiller à son comportement quand on a un proche en Ehpad et je demande aussi aux gens de se discipliner sur les tests PCR. Une minorité se fait tester deux fois par semaine et ces personnes encombrent les laboratoires. Le dépistage doit être fait en priorité quand on est cas contact, si on présente des symptômes ou si le test est demandé. Sinon, on retarde les résultats de tout le monde."

11 classes fermées dans la Drôme dont 4 au lycée privé de Châteauneuf-de-Galaure

Le préfet a pour l'instant renforcé le port du masque dans 35 communes drômoises, souvent à la demande des maires et pour des rassemblements et des lieux précis. "J'ai souhaité faire du chirurgical, des mesures très ciblées". Hugues Moutouh n'exclut pas d'être plus contraignant mais il entend avoir "une application mesurée et proportionnée".

Selon le point de situation fourni ce vendredi, 11 classes sont actuellement fermées dans la Drôme. Six sont dans des écoles : deux classes à Saint-François-Les Goélands à Saint-Rambert-d'Albon, une à Sainte-Marie de Valence, une à l'école de Serves-sur-Rhône, une à l'école de Montboucher-sur-Jabron, une à Saint-François à Loriol. Deux lycées sont concernés également : quatre classes fermées au lycée privé de Châteauneuf-de-Galaure et une au lycée Jaume de Pierrelatte.