Covid-19 : le préfet des Côtes d'Armor étend l'obligation du port du masque en extérieur

A partir de ce mercredi 25 août 2021, le port du masque en extérieur est obligatoire dans les parties urbanisées des communes littorales et des communes de plus 5000 habitants dans le département des Côtes d'Armor.

La hausse du taux d'incidence dans les Côtes d'Armor (+ 66 % en trois semaines) inquiète le préfet. "La situation sanitaire se dégrade significativement", écrit Thierry Mosimman dans un communiqué ce mercredi 25 août. "A l’échelle de la Bretagne, le département est à présent le plus impacté, avec un taux d’incidence supérieur à l’Ille-et- Vilaine, au Morbihan et au Finistère".

Dans ce contexte le préfet décide d'étendre l'obligation du port du masque aux communes littorales et aux communes de plus de 5000 habitants, à l'exclusion des parcs et jardins, espaces naturels et plages.

La liste des communes concernées

Ainsi, entre 7h30 et 22h, le masque sera obligatoire en extérieur dans les parties urbanisées de Lannion, Trégastel, Perros-Guirrec, Saint-Quay-Perros, Louannec, Paimpol, Ploubazlanec, l'île de Bréhat, Plouha, Tréveneuc, Saint-Quay-Portrieux, Binic-Etables-sur-mer, Pordic, Plérin, Saint-Brieuc, Langueux, Yffiniac, Lamballe, Pléneuf-Val-André, Erquy, Fréhel Saint-Cast-le-Guildo , Ploufragan, Loudéac, Trégueux, Guingamp, Plédran, Le Mené, Ploumagoar.

Par ailleurs, le port du masque demeure obligatoire en extérieur sur les marchés, brocantes, ventes au déballage dès lors que le passe sanitaire ne peut être mis en oeuvre, ans les files d’attente, aux abords, dans un rayon de 50 mètres, des gares routières, ferroviaires et embarcadères aux heures d’arrivée et de départ des transports en commun, à l’occasion de tout rassemblement revendicatif, culturel, sportif ou festif organisé sur la voie publique ainsi qu'aux abords et dans les tribunes du stade de Rodourou à Guingamp.