Covid-19: le préfet impose le masque dans 19 communes des Côtes d'Armor

Pour limiter la propagation du coronavirus, le préfet des Côtes d'Armor publie un arrêté rendant obligatoire le port du masque dans 19 communes du département. Une obligation proportionnée à la situation sanitaire et à la fréquentation des villes.

Ce dimanche 27 septembre, le préfet des Côtes d'Armor publie un nouvel arrêté rendant le port du masque obligatoire dans 19 communes du département. Une mesure pour répondre "à la dégradation de la situation sanitaire, tant nationale que régionale" peut-on lire dans le communiqué de presse.

Attention, les dispositions sont différentes selon les communes et leur fréquentation.

Ainsi dans les principales communes de l'ouest des Côtes d'Armor, c'est-à-dire Saint-Brieuc, Plérin, Trégueux, Langueux, Lamballe, Loudéac, le port du masque est rendu obligatoire dans les secteurs et aux heures de forte densité de population. Les matins, midi et fin d'après-midi en semaine, le week-end, en journée continue et en soirée.

A Dinan et Lanvallay, qui sont proches du département d'Ille-et-Vilaine, le port du masque est obligatoire toute la journée en semaine et le week-end.

Dans les communes littorales touristiques, le port du masque est obligatoire le week-end, du vendredi au dimanche de 9 heures à 23 heures. Cela concerne Binic Etables-sur-mer, Bréhat, Erquy, Saint-Cast-Le-Guildo, Saint-Quay-Portrieux, Pléneuf Val-André, Pordic, Trégastel et Tréguier.

Enfin, dans les communes littorales de Perros-Guirec et Paimpol, les mesures de port du masque demeurent en journée "jusqu'à prochaine évaluation" indique la préfecture des Côtes d'Armor.