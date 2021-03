Covid-19 : le ras-le-bol des jeunes s'exprime par les manifestations du week-end pour ce psychologue de Brest

À Marseille, neuf personnes ont été interpellées ce dimanche après le carnaval non-autorisé, qui a réuni 6.500 personnes, sans respect des gestes-barrière et sans forcément masques chirurgicaux ou de catégorie 1. À Annecy, ce sont près d'un millier de manifestants, sans masque et sans distanciation, qui ont participé à un rassemblement baptisé "Printemps des libertés", contre "la dictature sanitaire qui dure depuis un an."

Un ras-le-bol dû à l'absence de perspectives

Voilà qui n'étonne pas Daniel Coum, président de l'association Parentel, basée dans le Finistère, qui accompagne les parents, ados et enfants sur des questions psychologiques et sociales : "Il y a un ras-le-bol car on subit les choses et la crise s'étale dans le temps sans perspective. Ça s'exprime par des prises de parole, des contestations, des manifestations. On l'a vu ce week-end. L'absence de perspective est compliquée. Il y a une vie au présent gravement contrainte et une perspective de sortie floue."

à lire aussi Coronavirus : les hospitalisations des moins de 15 ans pour motif psychiatrique en hausse de 80%

"Augmentation de l'anxiété, de l'angoisse, de la dépression, mais beaucoup arrivent à se maintenir à flot"

Par le biais des coups de fil qui arrivent à l'association, il s'aperçoit que "les parents disent leurs difficultés à gérer la patience de leurs enfants/adolescents." Parmi les problèmes relevés, "l'augmentation de l'anxiété, de l'angoisse, de la dépression. Il ne faut pas dramatiser car les discours dramatisants augmentent le problème. C'est dramatique pour certaines familles mais le traumatisme de cet événement n'est pas généralisé. Cela augmente les sensibilités. Les anxieux sont encore plus anxieux, les angoissés plus angoissés mais beaucoup arrivent à se maintenir à flot et se rendent compte que l'on est tous dans le même bateau."