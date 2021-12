Covid-19 : le réveillon du nouvel an sous le signe de la prudence pour les Rouennais

Le covid-19 bouscule une nouvelle fois le Nouvel an cette année en France. Pas d'énormes fêtes organisées, les bars seinomarins doivent fermer à 2h du matin. Alors les familles rouennaises, cette année encore, fêteront le passage à la nouvelle année en comité restreint.

En comité restreint

"Nous, nous serons quatre, mon mari et mes deux enfants", explique succinctement Corinne, une rouennaise. "Pas question d'être plus", ajoute-t-elle. Emmanuelle a revu ses plans. "Avec le travail de mon conjoint, un rassemblement était prévu, une vingtaine de personnes mais j'ai décidé de ne pas y participer. J'ai une petite fille de quatre mois que je ne voulais pas exposer inutilement", explique cette mère de famille.

De son côté, Lionel se retrouve chez un ami. "Nous serons quatre également. On va cuisiner un petit truc et s'amuser ensemble. D'habitude chaque année, on a l'habitude de sortir, d'aller au bar ou restaurant, d'inviter plus de monde aussi, d'amis qui viennent d'autres villes mais là ce n'est pas vraiment possible", ajoute le jeune rouennais.

"En réalité même si on aurait été plus, et bien on aurait plus mais là on avait invité que quatre personnes", raconte de son côté Morgane. Mais être en comité restreint a aussi un côté rassurant. "On s'est dit 'allez cette année, on le fait à la maison', au moins on connaît les lieux, c'est plus rassurant, plutôt que de le faire dehors avec tout ce que l'on entend ça paraît risqué. On préfère le faire en petit comité chez nous, au moins on sait qui est là et puis c'est plus sympa", ajoute cette Rouennaise.