Covid-19 : le Secours Populaire contraint d'annuler deux jours de plage pour 800 enfants oubliés des vacances

C'est une grande déception pour les 800 enfants de la région Rhône-Alpes qui devaient passer une journée à Frontignan pour profiter des joies de la mer sur la plage des Aresquiers. Avec l'augmentation du nombre de cas positifs au coronavirus dans l'Hérault, le Secours Populaire a préféré annuler les deux journées prévues ces mardi et mercredi dans le cadre du dispositif les oubliés des vacances plutôt que prendre des risques à quelques jours de la rentrée scolaire.

La ville de Frontignan et le secours populaire de Rhône-Alpes s'étaient déjà adaptés en organisant non pas une journée mais deux journées, à raison de 400 enfants accueillis chaque jour les 24 et 25 août. "c'est évidemment une grande déception, mais pour des raisons de sécurité, c'est mieux ainsi. On a bien vu ce qui se passait pendant l'été chez nous, sur le littoral, qu'on ne pouvait pas se protéger avec autant de monde au bord des plages" pour Fabien Albert, le secrétaire général du Secours Populaire de l'Hérault.

Pour éviter d'en arriver là, l'antenne héraultaise du Secours Populaire a opté pour des journées en petits groupes, baptisées les journées bonheur. Ils sont 500 enfants et parents de l'Hérault à profiter jusqu'au jeudi 27 août d'une sortie au lac de la Raviège à la Salvetat sur Agout avec des activités comme le pédalo ou l'accrobranche par groupes de 20. "c'est la journée pour un enfant qui n'a pas l'occasion de partir en vacances d'avoir enfin une bulle pendant ces deux mois où ses copains sont partis et ont vécu des choses extraordinaires et lui non. Il a un souvenir auquel s'accrocher".