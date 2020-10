Covid-19 : le sénateur de la Haute-Savoie Loïc Hervé propose un autoconfinement "des personnes vulnérables"

Faut-il confiner les retraités et personnes à risques pour éviter qu'elles ne soient contaminées par le coronavirus ? Alors que la possibilité d'un reconfinement généralisé est évoquée, Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie a écrit ce lundi au président Emmanuel Macron et publié un texte sur sa page Facebook. Sa proposition : que les personnes les plus vulnérables s'autoconfinent d'elles-mêmes en attendant que la situation sanitaire s'améliore.

"C'est ridicule !" juge une retraité

L'idée, c'est d'encourager les personnes âgées, en surpoids ou diabétiques à rester chez elles, en laissant les enfants aller à l'école et les actifs au travail. "C'est ridicule", tacle Marie-Thérèse, 80 ans. "Si j'étais grabataire oui, mais là non ... alors qu'ils nous foutent la paix !"

Chez les plus jeunes, la proposition fait réfléchir. "Pourquoi pas" confie Martine, dont la maman a 80 ans. "Après l'autre problème, c'est la solitude", explique cette Savoyarde de 57 ans. "Moi ma mère a pris 10 ans d'un coup après le premier confinement."

Un reconfinement généralisé coûterait "des milliards"

Loïc Hervé comprend les critiques, mais assume. Selon le sénateur de Haute-Savoie, ça vaut mieux qu'un reconfinement, qui serait catastrophique pour l'économie française. "Ça va coûter des milliards de reconfiner, on l'a déjà fait cette année et on ne peut pas se permettre de le refaire. Je sais que c'est difficile à entendre pour les personnes concernées, mais statistiquement ce sont celles qui développent les formes les plus graves de la maladie", se justifie Loïc Hervé.

"Les actifs eux, doivent continuer à aller travailler. Sauver l'économie, ça concerne aussi les retraités, puisque ce sont les actifs qui payent les retraites. Ce sont les actifs qui aujourd'hui font tourner la machine économique du pays", poursuit le sénateur. Il propose en contrepartie que la solidarité s'organise pour aider ces personnes qui choisiraient de s'autoconfiner. Par exemple, faire les courses ou s'assurer que tout va bien, comme en mars dernier.