Covid-19 : le taux d'incidence en baisse dans le Cher mais en hausse dans l'Indre

Il est encore trop tôt pour tirer des enseignements sur l'efficacité du couvre-feu anticipé à 18 heures. En tout cas, force est de constater que le taux d'incidence diminue dans le Cher, département concerné par la mesure depuis le 10 janvier. Selon les données de l'Agence régionale de santé, le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants était de 216,60 ce lundi 18 janvier dans le Cher. Il était de 243 lors de l'entrée en vigueur de ce couvre-feu anticipé.

Le bilan sanitaire reste préoccupant dans le Cher, avec six nouveaux décès en trois jours, sept patients en réanimation et 129 personnes hospitalisées. Et le taux d'incidence du Cher est le plus élevé de toute la région Centre-Val de Loire.

Dans l'Indre, en revanche, le taux d'incidence augmente. Il est passé de 200,80 à 211,80 selon le bilan de l'Agence régionale de santé. Trois nouvelles victimes sont à déplorer. On compte également 8 patients en réanimation et 44 malades du coronavirus pris en charge dans les hôpitaux de l'Indre.

Depuis le début de la deuxième vague le 1er septembre, l'épidémie de Covid-19 a fait 419 victimes en Berry.