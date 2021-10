Covid-19 : le taux d'incidence explose en Haute-Loire et remonte dans la Loire

Non, le Covid-19 n'est pas derrière nous. Le taux d'incidence, nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, est en hausse dans plusieurs départements français, y compris chez nous. C'est en Haute-Loire que cette hausse est la plus spectaculaire : 41 cas pour 100 000 habitants au début du mois d'octobre, et 92 la semaine dernière.

Plusieurs clusters en Haute-Loire

Résultat, c'est le troisième département de France métropolitaine où ce taux d'incidence est le plus élevé, juste derrière l'Aveyron et les Bouches-du-Rhône, bien au-dessus du seuil d'alerte des 50 cas. Cela s'explique par plusieurs clusters, notamment à l'hôpital Émile Roux du Puy-en-Velay ou lors d'un rassemblement de tandems au Chambon-sur-Lignon. Le taux d'incidence a aussi bondi dans la catégorie des 0 à 9 ans, passé de 40 cas entre le 10 et le 16 octobre à 176 la semaine suivante. Il devrait baisser cette semaine, puisque les enfants sont en vacances.

Tableau CovidTracker.

Le seuil d'alerte dépassé dans la métropole stéphanoise

Comparativement, la Loire se porte plutôt bien, avec 46 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Mais là aussi ça progresse. Le seuil d'alerte a même été dépassé dans la métropole stéphanoise, avec un taux d'incidence de 56 cas. Et ça pourrait ne pas aller en s'arrangeant, puisqu'avec la baisse des températures, les gens ont tendance à se regrouper à l'intérieur, ce qui favorise les contaminations.

L'Agence régionale de santé rappelle qu'il est très important de continuer à respecter les gestes barrières. Elle encourage également les plus de 65 ans et les soignants qui ont reçu leur deuxième dose depuis plus de six mois à faire le rappel du vaccin contre le Covid-19.