Covid-19 : le taux d'incidence repart à la hausse dans les Hauts-de-France

A partir de lundi, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos sauf dans les transports. La situation épidémique le permet. Elle s'est nettement améliorée par rapport au début de l'année. Mais le taux d'incidence repart à la hausse depuis quelques jours dans la région.

Vous ne serez plus obligés de porter le masque au bureau à partir de lundi. C'est la nouvelle étape de la levée des restrictions sanitaires voulue par le gouvernement. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos, à l'exception des transports.

Il faut dire que la situation sanitaire s'est améliorée aujourd'hui par rapport au début de l'année. Cependant, il ne faut pas crier victoire. Le nombre de contaminations repart à la hausse depuis quelques jours dans plusieurs régions en France. Et c'est le cas dans les Hauts-de-France.

Le taux d'incidence est de 610 cas pour 100 000 habitants au 7 mars selon les chiffres de Santé publique France. Il était descendu à 547 cas il y a six jours après avoir atteint des sommets avec 3 940 cas pour 100 000 habitants le 24 janvier 2022.

C'est dans le Pas-de-Calais que le nombre de contaminations est le plus elevé. Le taux d'incidence est de 734 cas pour 100 000 habitants. Suivent le Nord (639 cas), et la Somme (633 cas). Deux départements sont tombés sous le seuil symbolique des 500 cas : l'Aisne avec 482 cas pour 100 000 habitants et l'Oise avec 368 cas.

Les hospitalisations en baisse

Les hospitalisations continuent de diminuer dans les Hauts-de-France. 1 960 personnes sont hospitalées pour un Covid-19 dans la région, selon les derniers chiffres de Santé publique France. C'est 805 de moins en un mois. C'est dans le Nord que la baisse est la plus importante avec 372 hospitalisations en moins en quatre semaines.

On compte 175 patients en soins critiques. C'est 120 de moins en un mois.

L'épidémie de coronavirus a fait 72 décès en une semaine en Normandie. Depuis le début de la crise sanitaire il y a deux ans, 11 202 malades du Covid-19 sont morts à l'hopital dans la région.