Covid-19 : le Trail de Sancerre reporté à juin 2022, un entraînement en accès libre organisé en attendant

Mauvaise nouvelle pour les sportifs berrichons. Le Trail de Sancerre, qui devait avoir lieu le 12 juin, est reporté d'un an en raison de la crise sanitaire. La course au milieu des vignes se tiendra le 18 juin 2022. Le dossard des 1.200 coureurs inscrits est reporté.

En attendant, les organisateurs prévoient un parcours d'entraînement pour faire patienter les coureurs. Pendant trois week-ends au mois de juin, ils pourront venir s'exercer sur un parcours de 10km avec un dénivelé de 330m.

Un parcours pour s'entraîner en attendant

Pour s'inscrire, il faut se rendre sur la plateforme Protiming et choisir le week-end que l'on souhaite : les 12 et 13 juin, les 19 et 20 juin ou les 26 et 27 juin. L'inscription coûte 20€ et comporte plusieurs cadeaux à l'effigie du Trail de Sancerre, ainsi qu'un bon pour une dégustation de vins issus des terroirs traversés lors de la course. Toutes les infos sont sur www.trail-de-sancerre.com