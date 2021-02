Covid-19 : le Trampoline Park de Valentigney doit refermer, après un couac de la préfecture

L'enthousiasme aura été de courte durée pour le Jump Street de Valentigney. La semaine dernière, le Trampoline Park avait décroché, à son grand étonnement, une autorisation de la préfecture du Doubs pour rouvrir son établissement, uniquement pour les enfants mineurs et dans une jauge restreinte.

Sauf qu'après trois jours d'ouverture, un démenti tombe. Fausse joie : cette autorisation a été donnée par erreur, car les activités périscolaires et sportives restent bien interdites en intérieur.

"Effectivement il y a eu une instruction qui est partie d'un de mes collaborateurs et qui se trouve être inexacte, donc je suis en train de rectifier la situation", déclarait mardi le préfet du Doubs Joël Mathurin, en marge d'une visite à Montbéliard dans le quartier de la Petite Hollande.

Le préfet le confirme : le Jump Street n'a pas encore le droit de rouvrir. "C'est le décret national qui l'interdit, car cette activité est considérée au même titre que le sport collectif (...) c'est un de mes collaborateurs qui a mal interprété les choses et qui a répondu trop rapidement".

On est très déçus, les clients étaient contents de revenir

M. El Mansouri, l'un des gérants du Trampoline Park de Valentigney. © Radio France - Christophe Beck

"On suit les règles, il n'y a pas de souci", réagissait Nabil El Mansouri, l'un des gérants du Jump Street. Mais il reste très déçu. "On était dans une bonne dynamique, les clients étaient très contents de revenir, surtout pour les vacances, les parents nous disaient qu'ils ne savaient plus où aller avec leurs enfants... Donc oui on est très déçus, ce n'est pas facile, mais bon... on va fermer et on va attendre qu'ils nous disent de rouvrir".

Lundi soir sur sa page Facebook, le centre de loisirs informait ses clients, "avec regret", de l'obligation de re-fermeture, avec pour preuve l'e-mail envoyé par les services de la préfecture du Doubs.