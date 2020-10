Covid-19 : le virus ne perturbe pas la fête de la pansette, à Gerzat (Puy-de-Dôme)

"Je vous cache pas que j'ai eu peur à la lecture du communiqué de la préfecture jeudi soir." Serge Pichot, le maire de Gerzat, a passé une mauvaise nuit. A quelques jours du début des festivités, la métropole de Clermont passait en alerte renforcée coronavirus. Que cela allait-il signifier pour la fête de la pansette, véritable institution à Gerzat ? Allait-il devoir jeter tous les plans élaborés depuis des semaines pour proposer quand même une manifestation malgré la pandémie ? Ce n'est que quelques heures plus tard que le préfet va rassurer l'organisateur : oui, la traditionnelle fête de la pansette peut se tenir dans le centre-ville de Gerzat.

La pluie gâche (un peu) la fête

Le maire n'avait, en effet, pas attendu cette annonce du préfet du Puy-de-Dôme pour construire un protocole sanitaire permettant la tenue de la manifestation. "Les stands sont espacés, le podium a été supprimé pour éviter les attroupements" indique Serge Pichot. Les groupes de musique comme le groupe folklorique "A Flor do Minho" peuvent jouer, mais en se mouvant. François Monteiro, le secrétaire de l'association, est ravi : "cela fait plusieurs mois qu'on a pas pu se voir et danser. Même si, avec les masques, c'est délicat, pour reprendre son souffle, on est très content" souligne le danseur, qui entraine plus de 40 amoureux des traditions portuguaises.

Des professionnels impactés

Sur le marché, on sent que cette manifestation était attendue. Jocelyn Fournet-Fayard, boucher à La Monnerie le Montel, n'aurait manqué ce rendez-vous pour rien au monde. "Dans ma famille, on connaît la recette de la pansette depuis plus de 30 ans" raconte le jeune homme, qui précise quand même que cette année sera compliquée. _"_On est dans le flou, avec la crise sanitaire. Mais, on a moins produit, donc on tiendra le choc" explique Jocelyn Fournet-Fayard.

Les pansettes de Jocelyn Fournet-Fayard © Radio France - Mickaël Chailloux

Cette année, le boucher-charcutier de Gerzat a même tenu à être présent, pour montrer son savoir-faire : la pansette traditionnelle, selon une recette authentique. Bernard et Michel, venus d'Aigueperse, n'ont pas eu peur de venir : "Sauf la pluie, peut-être..." La météo s'est gâtée ce dimanche matin, mais qu'importe : la joie de passer une belle journée autour de produits locaux enchante plus que tout les deux beaux-frères.

