Covid-19 : les archives départementales du Loiret ont collecté 73 témoignages sur le premier confinement

Le premier confinement en France, c'était il y a deux ans. Un mois et 25 jours, passés essentiellement chez soi, sauf pour ceux qui travaillaient en première ligne. Une période inédite pendant laquelle nous avons profondément modifié nos habitudes. Un moment dont on parlera probablement dans nos livres d'histoire. Pour documenter ce confinement, les Archives départementales du Loiret avait demandé aux habitants, à l'époque, de documenter cette période de leur vie en écrivant leur ressenti, retraçant leurs journées.

Depuis, les archives du Loiret ont collecté 73 témoignages, essentiellement des textes et quelques photos de rues désertes, de files d'attentes devant les commerces. Frédéric Pige, responsable des fonds historiques et généalogiques aux archives du Loiret, fait le point sur les documents collectés.

Qui vous a fait parvenir ces témoignages pendant le confinement ?

C'est surtout une population de personnes un peu plus âgées, de personnes instruites qui a participé. C'est ça qui est parfois un peu un regret. Ce n'est pas un ressenti représentatif de toute la société. C'est une seule vision de ce confinement. Des lycéens ont aussi participé, ceux du lycée Jean de la Taille de Pithiviers, puis des collégiens du collège de Ferrières en Gâtinais. Et c'est très intéressant d'avoir aussi leur vision, d'avoir une vision de jeunes. Leur témoignages, c'est souvent : "nous avons pu faire de la console autant que nous avons voulu", mais certains en ont profité pour quand même lire, pour se promener dans leur jardin ou pour prendre soin de leurs grands parents.

Dans un premier temps, les témoignages avaient été faits sous le coup, sous le coup de l'émotion. Maintenant, on peut faire un témoignage sous le coup de la réflexion.

Et vous continuez de recevoir des documents même deux ans après?

Ce mardi, nous avons eu un dernier témoignage qui est assez fabuleux puisque nous avons non seulement son récit du confinement, mais les deux années qui ont suivi. Ça permet d'avoir vraiment du recul sur tout ce qui s'est passé et de nous rappeler, par exemple, la chasse au vaccin qui nous paraît pourtant loin aujourd'hui. Si certaines personnes veulent encore nous donner leur témoignage de cette période de confinement, ça nous intéresse. Dans un premier temps, les témoignages avaient été faits sous le coup, sous le coup de l'émotion. Maintenant, on peut faire un témoignage sous le coup de la réflexion.

Frédéric Pige est responsable des fonds historiques et généalogiques aux archives du Loiret. © Radio France - Cécile Da Costa

Qu'allez-vous faire de tous ces documents ?

Nous allons tout garder. Notre travail à nous, c'est de conserver la mémoire et c'est aussi de la mettre à disposition des historiens, des chercheurs. Et c'est à eux ensuite de prendre cette matière brute et de l'analyser et de nous dire comment nous avons vécu cette période. Nous avons déjà une première enquête qui va être lancée au niveau national pour savoir comment les services d'archives ont géré la prise en charge de ces témoignages. Et ça va certainement déboucher sur un colloque. Et donc, les premiers travaux scientifiques vont commencer. A terme, les chercheurs vont essayer de comprendre comment nous avons vécu cette période complètement inédite. Personne n'aurait pu penser vivre ce moment.