Covid-19 : "On a été pris d'assaut", les autotests introuvables dans des pharmacies bayonnaises avant Noël

A quelques jours de Noël, c'est la course aux autotests, alors que le gouvernement invite les Français à se faire tester avant de passer les fêtes de fin d'année en famille. Et les pharmacies de Bayonne ne sont pas épargnées.

Des pharmacies à flux tendu

"Compte tenu du nombre de cas de Covid, il n'est pas question d'aller passer les 24 et 25 décembre sans être rassurée" estime Virginie qui tente de trouver un autotest dans une officine bayonnaise, sans succès. Et face aux ruptures de stocks, Anne, une habitante de Cambo a décidé de prendre rendez-vous pour un test antigénique : "Nous sommes des personnes âgées et à risque, même si nous sommes vaccinées avec trois doses on sait jamais. La pharmacie me dit qu'on peut venir quand même se faire tester, donc je viendrai avec mes petits-enfants."

Une centaine d'autotests partis en 24 heures

A la grande pharmacie de Bayonne, la commande d'autotests a été faite il y a trois semaines. "On a été pris d'assaut, explique la pharmacienne adjointe Stéphanie Eliseitx. On a plus aucun autotest, les derniers qu'on a vendus c'était il y a au moins deux semaines, les boîtes d'un ou de cinq, c'est pareil.". Idem dans d'autres officines, à la pharmacie de la Nive la centaine d'autotests reçus ce mardi sont même partis en 24 heures.

Sur Franceinfo, Gilles Bonnefond, le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), confirme des ruptures de stock par endroits. "Les pharmaciens vendent 80.000 autotests par jour, c'est deux fois plus qu'au printemps dernier" indique-t-il, tout en rassurant : des livraisons sont attendues encore ce jeudi.

"Ne stockez pas ! prévient-il, si vous êtes six à table, six autotests suffisent. Ne stockez pas pour le jour de l'An ou les fêtes du mois de janvier. Des réapprovisionnements arrivent mais ils arrivent avec un petit peu de tension."