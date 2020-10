Covid-19 : les bars mayennais ont la permission de 1h00

Les propriétaires de bars en Mayenne peuvent souffler, les nouvelles règles sanitaires pour enrayer l'épidémie de Covid-19 publiées ce samedi par la préfecture leur épargnent une fermeture à 21h00 ou 22h00 comme dans de nombreux départements. Seule nouvelle restriction : les établissements qui avaient une dérogation pour ouvrir "la nuit" devront désormais baisser le rideau à 1h00.

Permission d'1h00 pour les bars

Seule nouvelle restriction en mayenne : une fermeture à 1h00 du matin pour les bars de nuit. En application des règles édictées par le gouvernement ils devront également appliquer "la règle des six", et interdire plus de six convives à une même table. Par ailleurs la Préfecture n'a pas rendu obligatoire la tenue d'un registre des noms des clients.

Port du masque étendu

Depuis la semaine dernière le port du masque est étendu à 137 communes mayennaises ainsi qu'à tous les marchés du département. Le préfet de la Mayenne y ajoute ce samedi les brocantes, et autres vides greniers, et ce sur tout le département.