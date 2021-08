Pass sanitaire : les touristes rassurés dans les campings de Meurthe-et-Moselle

A chaque arrivée, c'est le même rituel. Derrière son plexiglas, le gérant du camping de la Moselle, à Liverdun, rappelle les règles. "Il faut porter un masque dans les bâtiments, à la réception, au restaurant et dans les sanitaires", indique Thierry Quinot, doigt pointé sur sa carte du camping. "Maintenant, on va scanner votre pass, poursuit le gérant. Bravo, ç'a marché !" "Youpi !" C'est bon, Yvonne et son mari, tous les deux allemands, peuvent s'installer au camping. "Je me sens en sécurité ici, on vient du sud, des Pyrénées Orientales. Là bas, il y a beaucoup plus de contaminations. Et ils ne respectent pas les distances !", confie Yvonne.

Le pass sanitaire est scanné à l'arrivée. Une démarche jugée simple par le gérant. © Radio France - Lise Roos Weil

Après la détection d'une vingtaine de clusters dans des campings, notamment en Vendée, ces lieux de vacances sont scrutés de près. Au bord de la piscine, Denise bronze tranquillement. Elle a justement choisi le camping pour éviter les contaminations. "On est toujours à l'extérieur. Il n'y a pas grand monde en plus. Et puis tout est très propre, ils désinfectent deux fois par jour et on porte le masque !" Avec une baisse de 50% de la fréquentation à cause de la crise sanitaire, les allées du camping sont en effet parsemées, les touristes peuvent respecter les distances sans difficulté.

Le pass sanitaire, mis en place dans les campings avec piscine depuis le 21 juillet, rassure aussi les clients. "C'est très simple, ça se passe bien, explique Thierry Quinot. Il n'y a aucune résistance. C'est une population nord-européenne, ce sont des gens respectueux, corrects. Ils sont même reconnaissants, c'est un gage de sécurité."

Les règles sont globalement bien comprises mais le gérant et ses dix salariés doivent veiller au grain. "C'est beaucoup de pédagogie. Elle est bien reçue par le public mais il faut aussi bien motiver les salariés pour que eux mêmes fassent bien respecter les règles, ce n'est pas toujours évident non plus." Un nouveau camping car se gare. Le discours et les gestes barrières reprennent, tout est bien rodé.