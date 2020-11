Covid-19 : dans l'Indre, les crèches confrontées à l'application du protocole sanitaire

Les consignes s'affichent clairement dès l'entrée du Multiaccueil Brin de Malice à Pouligny-Saint-Pierre, dans le sud de l'Indre : une affichette "Port du masque obligatoire" est scotchée au dessus de la porte, une autre précise qu'il faut enfiler des surchausses, une troisième indique qu'il faut se désinfecter les mains.

"Les parents doivent porter des surchausses dans la structures et nous ne faisons pas entrer plus d'un parent à la fois pour éviter d'avoir trop de monde en même temps" précise Isabelle Salard, la directrice. Etape suivante, la prise de température à l'entrée pour les parents et les enfants. Ensuite seulement, les enfants ont accès aux jeux. "Jeux que nous désinfectons chaque soir. Au lave vaisselle pour ceux qui peuvent y passer, à la main pour les autres" ajoute immédiatement la directrice.

Le port du masque est évidemment obligatoire © Radio France - Gaëlle Fontenit

Quelles conséquences sur la construction des enfants ?

Un protocole sanitaire forcément lourd de contraintes, mais qui a été bien accueilli par les familles. "Bien sûr, il y a eu quelques récalcitrants sur le masque, mais tout le monde s'y fait. Et elles ont très bien compris que c'était une question de sécurité. Je crois que ca les rassure aussi. Et du côté des enfants, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, ils s'adaptent à tout !".

Tout cela, c'est donc pour la règle officielle. Mais il y a le quotidien. Les tétines que l'on s'échange. Le câlin réconfortant quand le manque des parents se fait sentir : "C'est nos limites ça ! Les câlins, one ne va surtout pas les supprimer. Surtout qu'on a les masques et qu'on se lave sans cesse les mains" sourit Isabelle qui prône le pragmatisme.

"Il faut du bon sens!"

Même tolérance lorsqu'un enfant présente un peu de fièvre. "Si un enfant a 38°C mais qu'on sait qu'il a une poussée dentaire, on va l'accueillir quand même. On est juste plus vigilant, on appelle plus vite les parents. Et si avant on pouvait garder un enfant jusqu'à 39°C, pour l'instant, on ne le fait plus."

Ce qui inquiète surtout Isabelle et ses collègues, c'est la conséquence du port du masque. "Les bébés construisent leur communication via les mimiques, les intonations. Là, c'est comme si on leur parlait en étant de dos... On ne sait pas ce que cela va donner. On est très inquiet pour eux..."

Isabelle Salard explique que cela peut en plus creuser les inégalités sociales entre les enfants avec qui les parents échangent et communiquent le soir, et ceux qui ont moins d'interactions chez eux. Le multi-accueil a acheté des masques transparents pour essayer de limiter l'impact du protocole sur les bébés. La crèche accueille une quinzaine de jeunes enfants.