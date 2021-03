Conséquence du Covid-19, la mortalité bondit de 17% en 2020 en Ardèche

Selon l'INSEE, la mortalité a atteint en 2020 en France son plus haut niveau depuis l'après-guerre. La surmortalité est plus marquée en Ardèche qu'au niveau national.

La mortalité est au plus haut en France depuis 70 ans

Deux études publiées ce lundi par l'INSEE confirment que la surmortalité en 2020 dépasse les plus sévères épisodes de grippe ou de canicule et que l'espérance de vie a nettement reculé à cause de la pandémie. La surmortalité en France est de 55.500 personnes par rapport à 2019 soit une hausse de 9%.

Le département de l'Ardèche est plus touché que la moyenne avec une surmortalité de 16,6% (+572 décès par rapport à 2019), ce qui le place à la 16e position des départements français. La Drôme a connu en 2020 une surmortalité de 6,9% (+ 327 décès).

Depuis mars 2020 et jusqu'à ce jour, le Covid-19 est responsable, à lui seul, de la mort de 915 personnes dans la Drôme et de 771 personnes en Ardèche.