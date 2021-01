Covid 19 : les distributeurs de boissons en grande difficulté

En Charente-Maritime, La Rochelle Boisson emploie 70 personnes presque toutes au chômage partiel en ce moment : le distributeur réalise 5% de son chiffre d'affaire habituel.

Et pour cause, ses principaux clients, les bars, restaurants et boîtes de nuit ont baissé le rideau. Restent les boulangeries et quelques restaurants qui font de la vente à emporter. Pourtant l'entreprise n'a pas accès au fond de solidarité. Le directeur, Fabrice Gimenez, a mis 95% de ses salariés au chômage partiel et l'entreprise tourne à bas régime : "On a une permanence tous les matins donc les clients peuvent venir récupérer la marchandise et on est organisé pour les livrer le vendredi matin. Normalement on livre tous les jours du matin au soir, la on ne livre que le vendredi matin et c'est vraiment un service qu'on rend à nos clients parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément rentable."

Le reconfinement fin octobre a été très compliqué à gérer pour l'entreprise : "Ça a été un coup de massue parce qu'on a fait un été honorable donc on était plein d'espoir pour l'année. Les stocks qu'on a sont payés à 100% donc on ne réapprovisionne plus, on vit sur nos stocks. Rester ouvert, ça nous coûte de l'argent. On reste ouvert parce qu'on a des clients qui continuent une activité et on se doit en tant qu'acteur économique de la région de rester ouvert."

Ce qui inquiète beaucoup c'est l'absence de perspective de réouverture : "Notre trésorerie fond comme neige au soleil. Donc on va se projeter pour une réouverture début avril mais sans certitude et sans conviction".

En attendant La Rochelle Boisson distribue ses invendus à la Banque Alimentaire du département.