Covid-19 : les Ehpad du Finistère espèrent des fêtes les plus normales possibles malgré la 5e vague

Comment les maisons de retraite vont-elles s'organiser pour faire face à la 5e vague de covid-19 ? Des discussions sont en cours entre la Ministre chargée de l'autonomie Brigitte Bourguignon et tous les acteurs des Ehpad (structures, familles, pensionnaires), elles doivent déboucher sur un nouveau protocole sanitaire ces prochains jours.

Dans le Finistère, la situation est sous contrôle pour l'instant : un seul cluster a été identifié ces derniers jours. La règle actuellement c'est sept jours de fermeture si au moins trois cas de covid se déclarent dans une structure.

Suspendre les visites serait contre-productif

Élodie Glemarec la présidente dans le Finistère de la FNADEPA, la Fédération nationale des associations des directeurs de services et d'établissements médico-sociaux et elle-même directrice d'un Ehpad sur le sud-Finistère plaide pour passer des fêtes de fin d'année les plus normales possibles : "Nous respectons strictement le protocole qui date du mois d'août dernier avec le passe sanitaire obligatoire à l'entrée, la vaccination des personnels et les gestes barrières. L'objectif c'est de garder du lien social pour les fêtes."

Le lien social est primordial

Elle n'exclut pas une adaptation, à la marge, du protocole : "On pourrait envisager de limiter au maximum le brassage entre les familles et les pensionnaires mais à ce stade nous ne sommes pas à parler de limitation d'entrées ou de sorties". Des jauges pourraient aussi être instaurées comme un nombre maximal de personnes d'une même famille au contact d'un résident. Bertrand Coignec, le vice-président de la FNADEPA confirme le souhait de ne pas gâcher les fêtes : "Suspendre les visites serait contre-productif, on a vu que la question du lien social est primordiale dans les structures."

Les modalités des temps de convivialité au sein des structures sont aussi en discussion avec les représentants des familles.

En fait ce qui complique le plus actuellement la vie dans les Ehpad, ce n'est pas le risque d'un cluster interne mais davantage la flambée épidémique dans le reste de la société qui peut désorganiser des services déjà sous tension car les agents des Ehpad sont aussi souvent des parents d'élèves or le covid-19 se propage actuellement beaucoup plus dans les écoles que dans les maisons de retraite.