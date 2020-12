Covid-19 : Les enfants ne seront pas obligés d'aller à l'école jeudi 17 et vendredi 18 décembre

A dix jours tout pile de Noël, le Premier Ministre Jean Castex a annoncé ce mardi 15 décembre, que les enfants ne seront pas tenus d'aller à l'école jeudi 17 et vendredi 18 décembre, soit les deux derniers jours avant les vacances scolaires. "Si vous pouvez ne pas emmener vos enfants à l'école jeudi et vendredi [...], vous le faites" a-t-il déclaré sur Europe 1.

Une déclaration appuyée par le ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, dans une tweet, quelques heures plus tard :

Une consigne peu claire

Mardi 15 décembre au matin, les professeurs d'école apprennent la nouvelle, les parents aussi. Toute la matinée, la maternelle Charles Péguy à Reims a reçu de nombreux appels de la part de parents d'élèves. "Le fait est que ce n'est pas obligatoire. Alors les parents sont inquiets : ils se demandent, et nous demandent donc, quelle est la meilleure décision ? Donc, on nous laisse la responsabilité de tout gérer, encore une fois" déplore Irène Desjardins, professeure des écoles en maternelle, et secrétaire départementale du SNUIPP dans la Marne.

Elle estime que si cette recommandation avait été une décision obligatoire, cela aurait permis également aux enseignants d'être protégés. "Encore une fois, ce sont les professeurs qu'on laisse de côté... Et nous, dans tout cela ? Nous, nous sommes obligés d'être là", conclut-elle.

Pour elle, il y a un manque de communication entre les instances gouvernementales et les syndicats. Car non seulement la consigne les a laissés perplexes, mais ils l'ont en plus apprise non pas par le ministère de l'Education, mais bien par les journaux du matin. "C'est plus que désagréable, et encore une fois, cela arrive. J'ai vraiment l'impression que nous sommes relégués au second plan, lors de décisions qui nous impliquent directement" conclut-elle,

L'école n'est pas une option

Du côté de la FCPE (l'association de parents d'élèves), cette consigne est surtout l'expression d'un manque de transparence, et qui dure depuis plusieurs mois. "Le Premier ministre ne va pas au bout des choses" assène Yves Jacquot, président de l'association. "Ce ne sont pas de vraies consignes, et cela se voit dans l'incompréhension des parents qui nous contactent depuis" poursuit-il.

Yves Jacquot souligne aussi le manque d'anticipation. "C'est une décision prise à la dernière minute, et qui sera forcément déstabilisante pour les enseignants, pour les parents parce qu'il va falloir s'organiser à la dernière minute... Et pour les enfants ! On leur dit que l'école est obligatoire, puis finalement non ?" poursuit-il.

Il estime enfin que "L'Education Nationale ne fait pas correctement son travail : on dit que les enfants doivent être scolarisés, puis on leur laisse le choix de venir ou pas. Pour moi, ce n'est pas sérieux" conclut-il.

Des parents d'élèves sceptiques

Pour les parents d'élèves, cette "consigne" est "aberrante". A Reims, devant l'établissement maternelle/primaire rue Anquetil, les avis sont unanimes : les enfants iront à l'école.

"Personnellement j'emmenerai mes enfants à l'école, tout ça ne rime à rien" explique une mère de deux garçons, un en maternelle, l'autre en école primaire. Pour elle, les consignes sont contradictoires depuis plusieurs mois. "Pour cette fois, il n'y a pas d'obligation. Donc ils iront". Mais ce n'est pas tout : les écoles ont organisé un repas et goûter de Noël, un moment que les enfants attendent, et qui serait gâché. "Mes enfants m'en parlent depuis plusieurs jours" confie une maman.

Pour d'autres, c'est le manque d'anticipation qui énerve. "Je ne peux décemment pas aller au travail demain, et poser deux jours. Mon employeur va me rire au nez" assène une mère. Son mari renchérit "Je ne trouve pas ça clair... Le gouvernement dit beaucoup de choses, mais cela va-t-il être appliqué tout de suite ? On ne sait pas !" conclut-il.