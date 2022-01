Covid-19 : les épreuves de spécialité du baccalauréat reportées à la mi-mai

Ces épreuves écrites, qui concernent les deux "spécialités" choisies par les lycéens en Terminale dans le cadre de la réforme du baccalauréat, "sont reportées aux 11, 12 et 13 mai", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les épreuves de spécialité du bac, prévues du 14 au 16 mars, sont reportées à la mi-mai en raison de l'épidémie de Covid-19, a annoncé vendredi le ministère de l'Education nationale. Une décision prise après une rencontre entre les syndicats d'enseignants et le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer.

Ces épreuves, qui concernent deux spécialités choisies par les lycéens en Terminale se dérouleront du 11 au 13 mai. En 2021 (première année du nouveau bac), ces épreuves avaient été annulées et remplacées par le contrôle continu.

Le programme ne change pas

"La situation actuelle a des conséquences, non seulement sur l’organisation même des examens, mais aussi et surtout sur les conditions de préparation des candidats", précise le communiqué pointant "des nombreuses et successives absences pour maladie, les élèves se trouvent dans des situations très différentes en termes de préparation". "Maintenir les épreuves inchangées au mois de mars aurait donc conduit à des ruptures d’égalité entre candidats selon les territoires ou les situations personnelles", explique-t-il.

"Le programme des épreuves sera le même que celui fixé pour le mois de mars. Les candidats n’auront donc pas plus de thématiques à réviser, mais uniquement plus de temps pour travailler le programme initial", précise le communiqué du ministère.